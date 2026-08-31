В России создадут единый госсервис для устройства животных из приютов

В России создадут цифровой госсервис, через который можно будет взять питомца из приюта. Об этом сообщило РИА «Новости» , изучившее документ Минцифры.

Ведомство планирует реализовать цифровые сервисы в сфере обращения с животными. Программа охватит 102 российских региона.

В планах устройство животных из приютов в новые семьи, поиск пропавших питомцев и регистрация ветеринарных специалистов на платформе. На реализацию проектов выделят 80 миллионов рублей.

Пользователи смогут воспользоваться новыми сервисами уже с середины ноября. До этого в России предлагали ввести символический налог на выгул собак, как в ряде европейских стран, что помогло бы в формировании ответственности у человека, решившего взять питомца.

Ранее врач-ветеринар Михаил Шеляков предупредил, что около 99% прирученных человеком и затем брошенных животных обречены на гибель в дикой природе.