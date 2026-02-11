Налог на выгул собак предложили ввести в России

В России необходимо ввести налог на выгул собак, такой опыт уже применяется в ряде других стран. Об этом 360.ru рассказал генеральный директор коммуникационного агентства «Фабрика смыслов» и общественный деятель Вадим Попов.

Он напомнил, что подобный налог уже ввели в Германии, Польше, Чехии, Италии, Дании, Великобритании и других государствах.

«Позитивные эффекты превышают минусы в виде финансового бремени на граждан. Плюсом станет формирование ответственности человека за заведение домашних животных. Если он понимает, что необходимо платить за выгул, то несколько раз подумает, брать ли собаку», — сказал общественник.

Попов добавил, что средства от налога можно отправить на поддержку государственных ветеринарных клиник и приютов. При четком контроле налогообложения они получат дополнительное финансирование.

«Нужно повышать общую культуру обращения людей с домашними животными. Чтобы неповадно было, что если человек владеет собакой, то она может, извините, гадить где угодно. В парках и дворах», — подчеркнул он.

Однако сумма налога должна быть символической, объяснил Попов. В противном случае люди начнут бояться заводить домашних животных из-за финансовой нагрузки.

Ранее советник президента России Евгений Купляускас призвал не облагать налогами добросовестных заводчиков животных.