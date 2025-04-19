В России составят список компаний, ушедших из страны после 2022 года
Путин поручил составить перечень покинувших Россию компаний
Президент Владимир Путин поручил до 15 мая утвердить перечень компаний из недружественных стран, которые после 2022 года приостановили или прекратили деятельность в России. Об этом сообщили на сайте Кремля.
Список поручений главы государства утвердили по итогам заседания съезда общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей».
«Правительству Российской Федерации: <…> Утвердить и на постоянной основе актуализировать перечень лиц недружественных иностранных государств, которые после 22 февраля 2022 года прекратили (сократили) предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в документе.
Кабмин должен предусмотреть включение в этот список условий прекращения деятельности компаний, информации об акционерах и бенефициарных владельцах. Срок исполнения поручения — 15 мая 2025 года.
Ранее группа депутатов направила в ГД законопроект, который предлагает повысить до 35% налог на прибыль для ушедших из России компаний.