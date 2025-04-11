Нарколог Исаев: даже одна банка пива ежедневно указывает на первую стадию алкоголизма

Ежедневное употребление даже одной банки пива свидетельствует о наличии алкогольной зависимости. Об этом заявил врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев в беседе с «Газетой.Ru» .

По словам специалиста, к признакам психологической зависимости относится изменение настроения при отсутствии алкоголя.

«Раздражительность, тревожность, дискомфорт, которые проходят после выпитого пива, — это признак психологической зависимости», — цитирует доктора Национальная Служба Новостей.

Исаев посоветовал исключить употребление пива на неделю и понаблюдать за состоянием. При появлении дискомфорта и желания «вернуть привычку» стоит задуматься о наличии первой стадии алкоголизма.