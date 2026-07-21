В России снимут полнометражку «Кот в сапогах»

Кинокомпания «Берг Саунд» совместно с XOVP начала работу над полнометражным фильмом «Кот в сапогах. Новые приключения» по мотивам произведения Шарля Перро. Режиссером выступит Ирина Обидова, сообщили «Известия» .

Главные роли в картине исполнят Павел Деревянко, Ольга Сухарева, Артем Сарибеков, Ида Галич, Александр Метелкин и другие артисты.

Сюжет фэнтези развернется в современном мире вокруг героя по имени Андрей, который пытается спасти театр с помощью Кота в сапогах. Картина соединяет элементы семейного кино, сказки и широкой палитры музыкального ряда.

«Это не просто новое прочтение классики, а оригинальный фильм, объединяющий динамичный сюжет, передовые технологичные съемки и множество трюковых сцен», — отметил сценарист Михаил Погосов.

Премьеру картины в кинотеатрах запланировали на 2027 год.

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