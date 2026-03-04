В России с апреля введут новый ГОСТ на маникюр

С 30 апреля в России начнет действовать новый ГОСТ на маникюр и педикюр. Об этом рассказали РИА «Новости» в Росстандарте.

Новый ГОСТ вводит понятие карты типовых технологических процессов. Это описание того, как правильно выполнять маникюр, педикюр и другие услуги в этой сфере.

В картах четко прописаны последовательность действий, список необходимых препаратов, материалов, инструментов и оборудования. Также указано ориентировочное время выполнения работ в зависимости от состояния кожи и ногтей клиента.

Они предназначены для классического, аппаратного, препаратного и комбинированного маникюра и педикюра. Карты включают услуги по уходу за кожей рук и ног, укрепление, выравнивание, моделирование и коррекцию искусственных ногтей. Кроме того, они охватывают декоративное покрытие и снятие искусственных материалов.

Классический маникюр, согласно документу, занимает 45-60 минут. Процедура начинается с оформления свободного края ногтя, после чего следует увлажнение кутикулы и кожи.

Ранее врач-инфекционист Александр Поцелуев предупредил о возможности заражения гепатитом B во время маникюра и педикюра в сомнительных заведениях. Основная причина — нестерильные инструменты.