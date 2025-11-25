Инфекционист Поцелуев предупредил о риске заражения гепатитом B в салонах красоты

Врач-инфекционист Видновской больницы Минздрава Подмосковья Александр Поцелуев предупредил NEWS.ru о возможности заражения гепатитом B во время маникюра и педикюра в сомнительных заведениях.

Доктор подчеркнул, что вирус гепатита B обладает высокой устойчивостью и может сохраняться на инструментах в течение длительного времени.

По словам Поцелуева, заражение может произойти при использовании нестерильных инструментов, многоразовых шприцев, а также во время процедур маникюра, педикюра, татуировок и пирсинга в неблагонадежных местах. Вирус также передается половым путем и от инфицированной матери к ребенку во время родов.

Инфекционист отметил, что гепатит B не распространяется при бытовых контактах: через объятия, рукопожатия, общую посуду, пищу или воду, а также при кашле и чихании.