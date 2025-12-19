РИА «Новости»: в России с 2026 года изменятся названия ряда профессий

С 2026 года в России изменится классификатор профессий и должностей. От конкретного названия должности зависит право на ранний выход на пенсию, дополнительные отпуска и доплаты за условия труда. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, изменения в трудовом законодательстве в 2026 году почувствует каждый, даже далекий от кадровых тонкостей работник.

«Прежде всего, меняется общероссийский классификатор должностей и профессий. Это основа гарантий и льгот», — сказал парламентарий.

Говырин отметил, что если работодатель оформляет позицию с произвольным названием, при подтверждении льгот или обращении за пенсией могут возникать споры.

«Поэтому в следующем году имеет смысл заглянуть в приказ о приеме и трудовой договор, сравнить формулировку с той, которая описывает работу, и задавать вопросы в кадровой службе при расхождениях», — отметил депутат.

