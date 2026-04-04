Новый ГОСТ на спирт появится в России 15 апреля

Росстандарт обновил ГОСТ на этиловый спирт впервые с 2015 года. Новый закон вступит в силу 15 апреля, сообщило РИА «Новости» .

Новый ГОСТ распространяется на производство этилового спирта из зерна. Сырье при этом должно быть российским.

«ГОСТ разработан с целью производства российского этилового спирта с улучшенными органолептическими и физико-химическими показателями. Это достигается требованиями к качеству зерна, его ассортименту», — прокомментировали агентству в Росстандарте.

В новом законе спирт разделили на две категории: «Классический» и «Ультра». В спирте вида «Ульта» минимизировано содержание метилового спирта, это достигается повышенными требованиями к переработке.

С 1 января 2027 года в России начнет действовать новый ГОСТ на пиво. Новое требование расширит перечень разрешенных видов солода и закрепит четкие критерии для напитка. Предыдущий ГОСТ датируется 2012 годом и значительно устарел.