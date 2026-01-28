Депутат Якубовский рассказал, что выселение за долги по ЖКУ возможно, если жилье не является единственным

Выселение за долги по жилищно-коммунальным услугам — мера крайняя и применяется она только по решению суда. Наличие задолженности само по себе не означает автоматической потери жилья. Об этом рассказал депутат Государственной думы Александр Якубовский в беседе с RT .

По словам парламентария, собственник квартиры не может быть выселен за долги по ЖКУ. Даже при значительной задолженности суд вправе принять решение о взыскании долга, начислении пеней, аресте счетов или имущества, но право собственности сохраняется. Исключение — если жилье не является единственным и используется, например, в инвестиционных целях, но на практике такие случаи единичны.

Иная ситуация складывается с нанимателями жилья по договору социального найма. В этом случае выселение возможно, если задолженность по оплате ЖКУ превышает шесть месяцев без уважительных причин.

Однако и здесь действует судебный порядок, а должнику обязаны предоставить другое жилое помещение меньшей площади, соответствующее санитарным нормам. Выселение «на улицу» законом не допускается.

Суд всегда оценивает обстоятельства дела: наличие несовершеннолетних детей, инвалидности, тяжелого заболевания, потерю работы. Если есть объективные причины образования долга и предпринимаются попытки его погашения, суд, как правило, ограничивается реструктуризацией задолженности, подчеркнул Якубовский.