В России с 1 января подорожают водка и коньяк

Минфин поднял минимальную цену на водку в России до 349 рублей

Стоимость самой дешевой водки в России с 1 января 2025 года превысит 300 рублей. Данные об этом привели в приказе Минфина .

Судя по тексту документа, минимальная цена водки с 1 января составит 349 рублей за 0,5 литра, а коньяка — 651 рубль за тот же объем.

До 472 рублей за 0,5 литра увеличится стоимость бренди и прочих спиртных напитков, произведенных из виноградного, винного, плодового, кальвадосного, коньячного, вискового и ромового дистиллятов.

Российское правительство в целях борьбы с нелегальным производством алкоголя с 2015 года устанавливает минимальные цены на спиртное крепостью более 28%.

Ранее замдиректора департамента пищевой промышленности Минсельхоза Ирина Федина сообщила, что с 1 января 2025 года в России на 4,6% проиндексируют минимальную цену на сигареты.