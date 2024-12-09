Минимальная цена на сигареты вырастет в России почти на 5%

Минсельхоз: минимальная цена на сигареты в России увеличится на 4,6%

С 1 января 2025 года в России проиндексируют минимальную цену на сигареты на 4,6%. Это значит, что минимальная стоимость пачки вырастет с 129 до 135 рублей. Об этом сообщила замдиректора департамента пищевой промышленности Минсельхоза Ирина Федина на круглом столе в рамках межрегионального форума «Дни ритейла в Сибири».

«Будет установлена единая минимальная цена на нее в размере 135 рублей», — процитировал ее «Интерфакс».

Минимальная цена определяется с учетом минимального размера ставки акциза на одну пачку табачной продукции, который будет установлен Налоговым кодексом России с 1 января 2025 года. Также в расчете участвуют ставка налога на добавленную стоимость и повышающий коэффициент.

Цены на коньяк, водку и другие крепкие алкогольные напитки с 1 января могут вырасти на 15-18%. Кандидат экономических наук Петр Щербаченко объяснил, что индексация цен связана с инфляцией, которая достаточно высокая, повышением акцизов и ростом затрат на производство.