В России с 1 декабря проиндексировали тарифы на железнодорожные перевозки

Железнодорожные тарифы на грузовые и пассажирские перевозки проиндексировали с 1 декабря. Распоряжение об этом опубликовали на официальном сайте кабмина.

На грузовые перевозки тариф проиндексировали на 10%. Тарифы в плацкартных и общих вагонах проиндексируются на 11,4%. В комментарии к документу ФАС указала, что распоряжение правительства предусматривает изменение предельно максимальных тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки в регулируемом сегменте. Перевозчик имеет право устанавливать тариф ниже предельной стоимости.

«В вагонах купе, СВ и люкс, а также в вагонах с местами для сидения скоростных поездов тарифы определяются перевозчиками самостоятельно, однако уровень их индексации соответствует уровню индексации в регулируемом государством сегменте», — сообщили в ФПК, дочернем предприятии РЖД.

