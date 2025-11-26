Стоимость проезда в городском транспорте изменится в Москве с 2 января

С 2 января 2026 года в Москве изменится стоимость проезда в городском транспорте. Цены скорректируют для компенсации роста цен на электроэнергию, топливо и инфляции.

По рабочим дням в столице совершается свыше 17 миллионов поездок. Пассажиры используют несколько видов транспорта, стоимость за пройденное расстояние на 45% ниже, чем в других крупных городах.

Пятый год подряд наиболее выгодным способом оплаты проезда остается биометрия — цена одной поездки составит 71 рубль, что на 12 рублей меньше, чем при оплате банковской картой.

Стоимость поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на 3,5 рубля. Пассажирам также будут доступны бесплатные пересадки между метро, МЦД и МЦК.

С 2025 года при покупке «Единых» зона «Пригород» для учащихся можно оплачивать проезд на смежных автобусных маршрутах проекта «Москва — область» между столицей и Подмосковьем. Стоимость этих билетов для обучающихся не изменится.