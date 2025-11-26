Стоимость проезда в городском транспорте изменится в Москве с 2 января
С 2 января 2026 года в Москве изменится стоимость проезда в городском транспорте. Цены скорректируют для компенсации роста цен на электроэнергию, топливо и инфляции.
По рабочим дням в столице совершается свыше 17 миллионов поездок. Пассажиры используют несколько видов транспорта, стоимость за пройденное расстояние на 45% ниже, чем в других крупных городах.
Пятый год подряд наиболее выгодным способом оплаты проезда остается биометрия — цена одной поездки составит 71 рубль, что на 12 рублей меньше, чем при оплате банковской картой.
Стоимость поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на 3,5 рубля. Пассажирам также будут доступны бесплатные пересадки между метро, МЦД и МЦК.
С 2025 года при покупке «Единых» зона «Пригород» для учащихся можно оплачивать проезд на смежных автобусных маршрутах проекта «Москва — область» между столицей и Подмосковьем. Стоимость этих билетов для обучающихся не изменится.
Во время действия «летнего тарифа» — с 1 мая по 30 сентября 2026 года — одна поездка на регулярном речном электротранспорте при оплате банковской картой или через СБП будет стоить 380 рублей в будни и 550 рублей в выходные, по билету «Кошелек» — 330 и 500 рублей, а по биометрии — 230 и 400 рублей.
Во время «зимнего тарифа» в будние дни стоимость останется прежней, а в выходные при оплате банковской картой или СБП составит 170 рублей, билетом «Кошелек» или по биометрии — 145 рублей.
Также проиндексируют тарифы на проезд на смежных автобусных маршрутах проекта «Москва — область» как с фиксированной стоимостью, так и с зональной тарификацией.
Средний размер индексации составит 14,3% и 14,9% соответственно. Для пассажиров сохранятся все действующие льготы.
Все средства оплаты проезда пойдут на дальнейшее развитие транспорта. Так, в 2025 году завершился первый этап строительства новой Троицкой линии метро.
Все планы по обновлению подвижного состава в столице выполнены в полном объеме, на МЦД полностью завершено обновление подвижного состава.
В 2026-м планируется открытие первого участка новой Рублево-Архангельской линии метро, дальнейшее обновление подвижного состава. Продолжится развитие МЦД и регулярного речного электротранспорта.
С 1 января в столице скорректируют стоимость перемещения и хранения транспортных средств, она останется ниже фактических затрат города на эвакуацию.