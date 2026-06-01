В России родители страхуют мальчиков в два раза чаще девочек

Российские родители почти в два раза чаще страхуют мальчиков, чем девочек. Такие данные РИА «Новости» сообщили в компании «СберСтрахование», проанализировав портфель полисов для несовершеннолетних.

Больше всего договоров оформляют для детей от девяти до 14 лет — на них пришелся 61%. Всего за январь–май россияне заключили 469 тысяч страховых договоров по программам защиты от несчастных случаев и травм.

«Чаще всего полисы оформляли для детей 9–14 лет. При этом мальчиков страхуют чаще, чем девочек — 64% от всех полисов», — сообщили в компании.

Там уточнили, что количество оформленных для несовершеннолетних полисов выросло на четверть по сравнению с прошлым годом.

Лидируют программы защиты от спортивных травм. На втором месте страховка от укусов клещей, на третьем — для путешественников.

Ранее В НИКИ детства напомнили, что подготовка к поездке с ребенком требует особого внимания, и одним из самых важных пунктов перед отпуском остается дорожная аптечка. Брать с собой весь домашний запас лекарств не нужно, однако базовые средства для экстренной помощи должны быть под рукой.