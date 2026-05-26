Педиатр НИКИ детства дал советы по составлению аптечки для путешествий

Подготовка к поездке с ребенком требует особого внимания, и одним из самых важных пунктов перед отпуском остается дорожная аптечка. В НИКИ детства напомнили, что брать с собой весь домашний запас лекарств не нужно, однако базовые средства для экстренной помощи должны быть под рукой.

В аптечку необходимо положить жаропонижающие препараты на основе парацетамола или ибупрофена. При этом лучше предусмотреть сразу несколько форм выпуска — сиропы пригодятся для быстрого действия, а свечи помогут в ситуации, если у ребенка начнется рвота.

Отдельное внимание врачи советуют уделить средствам для регидратации, поскольку в путешествиях дети особенно подвержены кишечным инфекциям и обезвоживанию, которое может развиваться очень быстро.

Кроме того, специалисты рекомендуют взять антигистаминные препараты нового поколения, даже если ребенок ранее не сталкивался с аллергией.

В дорожном наборе также должны быть бесспиртовые антисептики, стерильные бинты и пластыри разных размеров для обработки мелких травм и ссадин.

Тем, кто планирует перелеты, врачи советуют заранее положить в аптечку сосудосуживающие капли для носа. Они помогают уменьшить дискомфорт и давление в ушах во время взлета и посадки самолета.