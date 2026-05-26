Педиатр НИКИ детства дал советы по составлению аптечки для путешествий
Подготовка к поездке с ребенком требует особого внимания, и одним из самых важных пунктов перед отпуском остается дорожная аптечка. В НИКИ детства напомнили, что брать с собой весь домашний запас лекарств не нужно, однако базовые средства для экстренной помощи должны быть под рукой.
В аптечку необходимо положить жаропонижающие препараты на основе парацетамола или ибупрофена. При этом лучше предусмотреть сразу несколько форм выпуска — сиропы пригодятся для быстрого действия, а свечи помогут в ситуации, если у ребенка начнется рвота.
Отдельное внимание врачи советуют уделить средствам для регидратации, поскольку в путешествиях дети особенно подвержены кишечным инфекциям и обезвоживанию, которое может развиваться очень быстро.
Кроме того, специалисты рекомендуют взять антигистаминные препараты нового поколения, даже если ребенок ранее не сталкивался с аллергией.
В дорожном наборе также должны быть бесспиртовые антисептики, стерильные бинты и пластыри разных размеров для обработки мелких травм и ссадин.
Тем, кто планирует перелеты, врачи советуют заранее положить в аптечку сосудосуживающие капли для носа. Они помогают уменьшить дискомфорт и давление в ушах во время взлета и посадки самолета.
Аптечка — это ваша страховка, но она не заменяет квалифицированного врача. Если у ребенка поднялась высокая температура, которая не сбивается привычными дозами, появилась неукротимая рвота или странная сыпь, не пытайтесь лечить его самостоятельно всеми имеющимися средствами.
Ксения Гусарова
педиатр НИКИ детства
Многие препараты теряют эффективность при температуре выше +25 градусов, поэтому в путешествии желательно использовать термосумку или охлаждающий контейнер.
Перед поездкой рекомендуется заранее проверить сроки годности медикаментов.
За рубежом часть привычных лекарств может продаваться только по рецепту, поэтому заранее собранная аптечка помогает чувствовать себя спокойнее во время отпуска.