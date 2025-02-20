В России резко увеличились продажи обручальных колец в феврале

В первую половину февраля в этом году на 23% увеличился спрос на обручальные кольца, что может быть связано с предстоящими праздниками. К такому выводу пришли аналитики кошелька ЮMoney и ювелирного бренда Sokolov, которые изучили продажи ювелирных изделий с 1 по 14 февраля.

Какие украшения популярны перед праздниками

Как сообщили аналитики ЮKassa, сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей компании ЮMoney, ювелирные украшения популярны в качестве подарков не только на День влюбленных, но также на День защитника Отечества и Международный женский день.

В первые две недели февраля средний чек в категории «Ювелирные украшения и часы» вырос на 17% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 9666 рублей.

Также аналитики отметили, что за прошлый год общий оборот в этой категории увеличился почти вдвое (на 92%) по сравнению с 2023 годом. При этом средний чек вырос на 28%, до 6 892 рублей.

В компании Sokolov после изучения спроса сообщили, что самым популярным украшением в феврале стали браслеты, которых стали покупать на 33% больше, чем в прошлом году. Также увеличился спрос на кольца (на 23%) и серьги (на 13%). Чаще всего в феврале покупают изделия из красного (на 31% больше относительно 2024 года) и белого золота (на 45%). Также востребованы серебро, комбинированное и желтое золото.

Где больше всего обручаются

Больше всего обручальных колец с 1 по 14 февраля купили в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Самаре. Самый большой средний чек при этом оказал в Сочи и составил 30 206 рублей, тогда как в Москве и Петербурге — 22 700 рублей и 22 300 рублей соответственно.

В качестве вставки покупатели чаще всего приобретали бриллиант, спрос на которой вырос на целых 33%.