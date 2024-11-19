В России решили изменить процедуру начисления взносов за капремонт

Якубовский: в России увеличат плату за капремонт в домах с лифтами в 2025 году

В России могут повысить плату за капитальный ремонт в 2025 году. Об этом РИА «Новости» рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Парламентарий сообщил, что Минстрой разработал поправки к процедуре начисления взносов на капитальный ремонт, сделав ее дифференцированной.

По новым положениям собственники квартир в домах с установленными лифтами будут платить больше, чем граждане, проживающие без них. Это связано с необходимостью профинансировать работы по замене лифтового оборудования.

Якубовский добавил, что в стране средний взнос на капремонт составляет 12,6 рубля за квадратный метр, а это в два раза меньше экономически обоснованного. Для успешной реализации программы капитального ремонта нужно довести тариф до реального показателя.

Ранее в Пермском крае подрядчик выполнил меньше работ при капремонте жилого дома, но при этом не сократил статьи расходов и присвоил лишние деньги.