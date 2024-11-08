Подрядчик украл деньги при капремонте жилого дома в Пермском крае
В Губахе подрядчика обвинили в хищении денег при капитальном ремонте жилого дома. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Пермского края.
Следователи установили, что подрядчик по факту выполнил меньше работ, чем предполагала смета. Однако не сократил статьи расходов, присвоив лишние деньги.
В отношении подрядчика возбудили уголовное дело о краже, ему уже предъявили обвинение. расследование уголовного дела еще не окончено.
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