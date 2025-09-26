В России ребенка репатриантов не приняли в школу из-за языкового теста

В Ленинградской области дочь переехавшей из Казахстана преподавательницы русского языка и литературы Екатерины Морской не зачисляют в школу из-за языкового теста. Об этом 360.ru сообщили в межрегиональном общественном движении «Зов народа».

В организации отметили, что семья репатриантов из шести человек старательно проходит все процедуры для соблюдения миграционного законодательства. Женщина подала заявление на получения российского гражданства для себя и трех несовершеннолетних детей. Ее муж нашел работу.

Однако семейство столкнулось с проблемами при попытке устроить младших дочерей в школу. Несмотря на их отличную успеваемость и призовые места на олимпиадах, одну из девочек не приняли в учебное заведение своевременно.

«Соотечественники сталкиваются с абсурдными барьерами при поступлении в российские учебные заведения. <…> Проблема, как сообщают родители, заключается в требовании сдать языковой тест с порогом в 90%. Их дети, этнические русские, владеющие русским языком и имеющие опыт обучения в русских школах за рубежом, формально приравниваются к детям трудовых мигрантов», — пояснил «Зов народа».

Общественное движение направило обращения в Госдуму и МВД с просьбой пересмотреть подход к зачислению детей из таких семей в школы. Также семейство Морской записало видеообращение к президенту Владимиру Путину.

Ранее стало известно, что 87,4% детей мигрантов не выполнили тест на знание русского языка для зачисления в школу.