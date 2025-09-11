Володин: почти 90% детей мигрантов не выполнили тест для зачисления в школу

Тестирование детей мигрантов на русский язык направлено на социальную адаптацию каждого ребенка и гармонизацию учебного процесса в классе. Об этом на канале в MAX сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, за пять месяцев заявления на поступление в школы поступили от 23 616 детей мигрантов. Из них уже зачислили 2964 человека, это 12,6% от общей массы.

«Не подтвердили законность нахождения в стране или не сдали экзамен на знание русского языка 87,4%. Это результат работы нового закона», — отметил политик.

Володин добавил, что мера поможет успешному освоению школьной программы.

Тестирование детей мигрантов для зачисления в российские школы ввели с 1 апреля 2025 года. В целях обеспечения образовательного процесса лица без гражданства и несовершеннолетние иностранные граждане обязуются подтвердить необходимый уровень владения русским языком.

Ранее учителям рекомендовали выявлять среди детей мигрантов будущих преступников.