В рамках Фестиваля любви к домашним питомцам и бережного отношения к окружающей среде экс-глава Министерства иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль посетила Российскую школу собак-поводырей в Балашихе. Это мероприятие стало важной вехой в укреплении международных связей и обмене опытом в области социальной интеграции людей с ограниченными возможностями.

Во время встречи команда школы представила Карин Кнайсль основные направления своей деятельности, включая подготовку собак-проводников и обучение незрячих и слабовидящих людей навыкам самостоятельного передвижения. Участники фестиваля смогли увидеть, как проходит процесс обучения, а также узнать о том, какие качества необходимы для успешной работы четвероногих помощников.

Особое внимание было уделено практическому опыту. Карин Кнайсль надела светонепроницаемые очки, имитирующие условия слабовидящих людей, и прошла по площадке фестиваля вместе с собакой-проводником немецкой овчаркой по кличке Ясон. Этот опыт позволил экс-главе МИД Австрии на собственном опыте понять, как выстроена система сопровождения и навигации для людей с нарушениями зрения.

Российская школа подготовки собак-проводников в Балашихе является уникальным учреждением, которое за десятилетия своей работы помогло тысячам людей по всей стране обрести самостоятельность и уверенность в повседневной жизни. В школе продолжают готовить квалифицированных инструкторов и верных четвероногих помощников, которые становятся надежной опорой и настоящими друзьями для своих владельцев.