В России рассказали о способах сэкономить на дачных платежах

Владельцы дач и садовых участков могут снизить платежи за землю и недвижимость благодаря налоговым льготам. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин Lenta.ru .

Каждый хозяин имеет возможность оформить вычет по земельному налогу. Это позволит уменьшить налогооблагаемую базу на кадастровую стоимость шести соток. Если участок именно такой площади или меньше, налог не будет начисляться. В остальных случаях при расчете из общей площади льготную территорию станут исключать.

Право пользоваться имущественным налоговым вычетом, который снижает стоимость дома при оплате налогов, имеют те владельцы, которые правильно оформили постройки на садовых участках. Помещения для проживания на такой земле, по словам Чаплина, выгоднее официально признать домом.

К законодательным нововведениям он призвал относиться особо внимательно. Депутат акцентировал внимание на управлении СНТ. Чаплин отметил, что дачники могут контролировать, на что уходят членские взносы, делая запросы, участвуя в собраниях и принимая решения о расходах общих платежей.

Ранее россиянам рассказали о способах сэкономить при покупке лекарств.