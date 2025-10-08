Провизор Лагода рассказал о способах сэкономить при покупке лекарств

Лечение осенней простуды может оказаться затратным, если выбирать известные препараты. Фармацевтические бренды могут заставлять покупателей переплачивать, чтобы финансировать рекламу и повышать популярность своих товаров. Провизор, эксперт по продвижению лекарственных препаратов Никита Лагода рассказал Life.ru о способах сэкономить при покупке лекарств без ущерба для качества лечения.

«Стоимость лекарства складывается из множества факторов. Затраты на маркетинг, рекламу и продвижение препарата порой легко достигают 50 процентов от цены и даже больше. Именно поэтому известные брендовые лекарства, как правило, стоят значительно дороже», — пояснил он.

Эксперт советует выбирать парацетамол вместо дорогих порошков от температуры и капли с ксилометазолином вместо спрея в нос. Разница в цене может достигать 250 рублей.

Лагода рекомендует уточнять у фармацевта наличие аналогов дорогих препаратов от кашля, чтобы сэкономить до 300 рублей.

Важно помнить, что любое заболевание лучше лечить под наблюдением врача и консультироваться со специалистом перед применением лекарственных средств.