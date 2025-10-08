Провизор Лагода рассказал о способах сэкономить при покупке лекарств
Лагода посоветовал выбирать парацетамол вместо дорогих порошков
Лечение осенней простуды может оказаться затратным, если выбирать известные препараты. Фармацевтические бренды могут заставлять покупателей переплачивать, чтобы финансировать рекламу и повышать популярность своих товаров. Провизор, эксперт по продвижению лекарственных препаратов Никита Лагода рассказал Life.ru о способах сэкономить при покупке лекарств без ущерба для качества лечения.
«Стоимость лекарства складывается из множества факторов. Затраты на маркетинг, рекламу и продвижение препарата порой легко достигают 50 процентов от цены и даже больше. Именно поэтому известные брендовые лекарства, как правило, стоят значительно дороже», — пояснил он.
Эксперт советует выбирать парацетамол вместо дорогих порошков от температуры и капли с ксилометазолином вместо спрея в нос. Разница в цене может достигать 250 рублей.
Лагода рекомендует уточнять у фармацевта наличие аналогов дорогих препаратов от кашля, чтобы сэкономить до 300 рублей.
Важно помнить, что любое заболевание лучше лечить под наблюдением врача и консультироваться со специалистом перед применением лекарственных средств.