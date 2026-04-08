В России работающим родителям с двумя детьми вернут часть НДФЛ

Заявления на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми начнут принимать с 1 июня 2026 года. Об этом сообщил Социальный фонд России .

На выплату смогут рассчитывать семьи, в которых среднедушевой доход не превысил полтора регионального прожиточного минимума. Предусмотрена она для обоих работающих родителей, а также усыновителей, опекунов и попечителей, если они воспитывают двух и более детей до 18 или до 23 лет при очном обучении. Родители и дети должны иметь гражданство России, а у заявителей не должно быть долгов по алиментам.

Выплату назначат тем, кто в течение года платил НДФЛ 13% с трудовых доходов. По итогам года налог пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут семье.

Самозанятые и индивидуальные предприниматели на специальных налоговых режимах без иных доходов, облагаемых НДФЛ, эту меру поддержки не получат. Право на компенсацию придется подтверждать каждый год.

Подать заявление можно до 1 октября года, следующего за тем, за который уплатили налог. Для этого необходимо обратиться в Соцфонд через «Госуслуги», МФЦ и клиентские офисы.

