Молодой семье в Чехове вручили жилищный сертификат

В муниципальном округе Чехов продолжается реализация программы помощи молодым семьям в приобретении жилья. Благодаря государственной поддержке жители получают социальные выплаты, которые позволяют снизить финансовую нагрузку при покупке квартиры или строительстве дома.

В Подмосковье сохраняется курс на улучшение жилищных условий для семей с детьми. В округе Чехов эта работа ведется адресно. Одним из ключевых инструментов остается программа обеспечения жильем молодых семей, которая действует в рамках государственной инициативы «Доступное жилье».

Жительница округа Анастасия Багратион стала одной из участниц программы. Семья с тремя детьми получила сертификат на социальную выплату, который помог приобрести квартиру в современном районе.

«У меня трое детей. Старшая дочь Мария, ей 14 лет. Иван и Вера — двойняшки, им скоро исполняется 10 лет», — рассказала Анастасия Багратион.

По ее словам, путь к получению поддержки занял время. Семья встала на учет как нуждающаяся, после чего дождалась своей очереди и получила сертификат.

«Для нас стало большим счастьем получить сертификат. Мы приобрели квартиру в хорошем районе. Здесь есть вся инфраструктура, детям удобно добираться до школы и заниматься дополнительно», — отметила она.

Власти региона делают ставку на комплексное развитие территорий. Такой подход предполагает не только строительство жилья, но и создание социальной инфраструктуры. За последние пять лет в Московской области за счет инвесторов возвели около 200 объектов, среди которых детские сады, школы, медицинские учреждения и спортивные комплексы.

«Подмосковье показало, что народная программа работает как четкий план преобразований. Мы перешли к формированию полноценной городской среды», — отметил депутат Государственной думы Александр Коган.

По словам депутата Алексея Батогова, застройщики все чаще реализуют проекты с учетом потребностей жителей.

«Сегодня создается не только жилье, но и дороги, школы, благоустроенные пространства. Это помогает решать и задачи расселения аварийного фонда», — сказал он.

Программа поддержки молодых семей в Чехове продолжает действовать и остается одним из важных инструментов социальной политики в округе.