В России проведут мониторинг иностранного вреда

В России проведут мониторинг вреда, причиняемого иностранными государствами. Указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Судя по указу, такие меры направлены на выявление вреда, наносимого России, субъектам, федеральной территории «Сириус», муниципальным образованиям, физическим лицам и организациям.

Сведения должны будут предоставлять Генпрокуратуре. Ведомству поручили в течение месяца утвердить порядок осуществления мониторинга. Банк России, губернаторы и главы муниципальных образований окажут содействие в сборе и проверке таких данных. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Ранее Путин заявил, что экологическая ситуация в России изменилась в лучшую сторону. В стране ликвидировали 242 объекта, наносивших вред окружающей среде и гражданам.