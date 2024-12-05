Сегодня 14:55 Путин заявил об улучшении экологии России Путин заявил об успешной борьбе с отравляющими жизнь россиян свалками 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Экология

Владимир Путин

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Экология

Экологическая ситуация в России изменилась в лучшую сторону. С таким заявлением на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам выступил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в рамках реализации национального проекта «Экология» в стране ликвидировали 242 объекта, наносивших вред окружающей среде и россиянам.

«В 60 регионах ликвидировали 242 объекта накопленного вреда окружающей среде. В том числе 157 крупных свалок, которые в прямом смысле слова отравляли жизнь людям», — заявил Путин. Глава государства подчеркнул, что после ликвидации отходов территорию, где они хранились рекультивировали, обеспечив комфорт и безопасность для более 20 миллионов человек.

Лидером реализации федерального проекта «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология» стала Московская область. Министр экологии и природопользования региона Павел Бида рассказал, что за шесть лет в области рекультивировали 24 мусорных полигона и до конца года завершится работа еще на трех площадках: «Лесная», «Непейно», «Шатурский». Всего Подмосковье вложило в борьбу со свалками более 21 миллиарда рублей.