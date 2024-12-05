Путин заявил об улучшении экологии России
Путин заявил об успешной борьбе с отравляющими жизнь россиян свалками
Экологическая ситуация в России изменилась в лучшую сторону. С таким заявлением на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам выступил президент Владимир Путин.
Он подчеркнул, что в рамках реализации национального проекта «Экология» в стране ликвидировали 242 объекта, наносивших вред окружающей среде и россиянам.
«В 60 регионах ликвидировали 242 объекта накопленного вреда окружающей среде. В том числе 157 крупных свалок, которые в прямом смысле слова отравляли жизнь людям», — заявил Путин.
Глава государства подчеркнул, что после ликвидации отходов территорию, где они хранились рекультивировали, обеспечив комфорт и безопасность для более 20 миллионов человек.
Лидером реализации федерального проекта «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология» стала Московская область.
Министр экологии и природопользования региона Павел Бида рассказал, что за шесть лет в области рекультивировали 24 мусорных полигона и до конца года завершится работа еще на трех площадках: «Лесная», «Непейно», «Шатурский». Всего Подмосковье вложило в борьбу со свалками более 21 миллиарда рублей.