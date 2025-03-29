В России проиндексируют выплаты пострадавшим в ЧС на 4,5%

В 2025 году в России проиндексируют выплаты пострадавшим в ЧС. Размеры финансовой помощи вырастут на 4,5%, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Увеличенные выплаты будут начисляться пострадавшим начиная с 1 апреля текущего года», — сказал глава ведомства Александр Куренков.

Правительство приняло подготовленные ведомством проекты постановлений. Единовременная материальная помощь составит 15675 рублей.

Помощь при утрате имущества первой необходимости — 78 375 рублей, а при полной утрате — 156 750 рублей. Родственникам погибших выплатят 1 567 500 рублей. Выплаты за вред здоровью будут составлять от от 313 500 до 627 000 рублей в зависимости от тяжести.

Ранее стало известно, что с 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии. Они увеличатся на 14,75% в соответствии с темпами роста прожиточного минимума.