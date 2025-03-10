Социальные пенсии проиндексируют в России с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75% с 1 апреля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Из документа следует, что социальные пенсии увеличатся в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума.

По словам Мишустина, поддержку получат граждане, потерявшие кормильца, с инвалидностью, а также люди, у которых трудового стажа недостаточно для назначения страховой пенсии, либо он отсутствует.

В целом решение затронет около 4,2 миллиона человек. В бюджете Социального фонда на эти цели предусмотрели около 85 миллиардов рублей.

Ранее россиянам рассказали, что в случае утраты указанного в трудовой книжке официального стажа для назначения пенсии его возможно подтвердить в Пенсионном фонде с помощью заказанных банковских выписок.