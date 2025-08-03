В России продадут пять алкогольных заводов за помощь ВСУ

ТАСС: кабмин выставит на продажу изъятые за связи с ВСУ алкогольные заводы

Правительство России добавило в план приватизации пять алкогольных предприятий, обращенных в собственность государства из-за финансирования ВСУ их бенефициарами. Соответствующий документ попал в распоряжение ТАСС.

Все предприятия раньше принадлежали украинской алкогольной компании «Баядера»*. Генпрокуратура приняла решение изъять активы этого холдинга. Кроме того, решением Федеральной службы судебных приставов государству перешли его акции для последующей приватизации.

Ключевым активом в разделе «Производство напитков» отмечен Великоустюгский ликеро-водочный завод (Вологодская область). В категории «Оптовая торговля» приватизации по плану подлежат компании «Национальные алкогольные традиции», «Бизнес-групп», «Южные алкогольные традиции» и «Алкогольные традиции Крыма».

Ранее известный парфюмерный бренд Zielinski & Rozen отверг обвинения в поставках ВСУ своей продукции. В компании отметили, что много лет борются с производителями контрафакта.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.