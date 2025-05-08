Десятки тысяч часов детского порно. ФБР рассекретит новые материалы дела Эпштейна

Сотрудники ФБР приступили к изучению нескольких тысяч видеозаписей из дела финансиста Джеффри Эпштейна. Как сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди речь идет о кадрах с несовершеннолетними, а также детской порнографии, сообщил журнал Newsweek .

В беседе с журналистами она подчеркнула, что число жертв после изучения может превысить сотни человек.

«ФБР тщательно изучает десятки тысяч часов видео с детьми по делу Эпштейна», — заявила Бонди.

Распоряжение о полном рассекречивании материалов дела покончившего с собой финансиста отдал президент США Дональд Трамп после вступления в должность. Но в первой части опубликованных Минюстом документов ничего нового не обнаружили.

Большая часть обнародованной информации уже появлялась в СМИ через утечки или фигурировала в судебном решении.

С требованием раскрыть все данные генеральный прокурор США Пэм Бонди обратилась к главе ФБР Кэшу Пателю. По ее словам, отделение спецслужбы в Нью-Йорке утаило несколько тысяч страниц по делу обвиняемого в торговле людьми, педофилии и склонении к проституции финансиста.

О том, сколько всего преступлений совершил Эпштейн достоверно неизвестно до сих пор, а также о его возможных сообщниках. Пока по делу проходит только помощница Гислен Максвелл, приговоренная к 20 годам.