В России призвали запретить перепрошивать смартфоны

Минцифры разрабатывает поправки к закону «О связи», согласно которым пользователям запретят изменять идентификационные номера мобильных устройств (IMEI), привязанные к их номерам. Об этом сообщили «Известия» .

Поправки хотят ввести для борьбы с киберпреступностью. В рамках законопроекта Минцифры также планирует создать единую базу мобильных устройств и ввести черные списки уникальных номеров.

С помощью IMEI операторы выясняют, какой аппарат находится в их сети, и могут отслеживать его геолокацию. Единый реестр идентификационных номеров поможет бороться с мошенниками, а также со спам-звонками и рассылками.

«Подмена IMEI — один из инструментов киберпреступников, который позволяет, например, скрыть устройство, послужившее инструментом мошенничества», — отметил директор Института исследований интернета Карен Казарян.

Ранее в Госдуме Следственный комитет России и Роскомнадзор призвали обратить внимание на Telegram. Депутат Дмитрий Гусев объяснил, что мессенджер активно используют наркоторговцы.

Он попросил проверить каналы с подозрительными объявлениями и заблокировать их в случае распространения запрещенной информации.