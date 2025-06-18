В Госдуме призвали очистить Telegram от наркоторговцев

Торговцы наркотиками активно используют мессенджер Telegram для поиска новых закладчиков. Депутат Дмитрий Гусев составил обращение в Следственный комитет России и Роскомнадзор, чтобы остановить опасную схему, документ оказался в распоряжении 360.ru.

Парламентарий отметил, что его возмущает бездействие администраторов каналов, не удаляющих и не блокирующих подозрительные объявления о работе.

«Наводит на мысль о возможном попустительстве или сговоре, надо выяснить. Ведь это не просто объявления, а буквально ловушка для людей, которые ищут работу. Мы должны остановить наркоторговцев и защитить наших граждан», — отметил Гусев.

Он призвал Следственный комитет привлечь виновных к ответственности, а Роскомнадзор — проверить каналы и заблокировать их в случае распространении запрещенной информации. Также депутат попросил усилить контроль за такими ресурсами, чтобы не допустить использования их в преступных целях в будущем.

Ранее стало известно, что наркодилеры перешли на школьников для набора закладчиков, писали «Известия».