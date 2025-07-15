В России призвали ввести стандарты упаковки для ряда товаров

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» призвали власти начать борьбу с махинациями вокруг веса упаковок продуктов. Глава партии Сергей Миронов направил соответствующее письмо председателю правительства Михаилу Мишустину. Копия документа есть в распоряжении 360.ru.

«Для защиты прав потребителей и предотвращения скрытой инфляции предлагаю установить четкие стандарты объема и массы упаковок социально значимых товаров», — говорится в письме.

По мнению авторов инициативы, такие меры позволят предотвратить недобросовестное снижение объема упаковок и повысить контроль за ценами на продукты питания

«У производителей продовольствия стало нормой уменьшать на 50, 70, 100, 130 граммов или миллилитров вес или объем упаковок: муки, гречки, риса, хлеба, масла, молочных продуктов. Но деньги часто берут как за обычный литр или килограмм товара», — отметил Миронов.

В качестве примера политик привел яйца, которые продают по девять, восемь или шесть штук. Покупатель при подсчете стоимости узнает, что в данном случае яйца получаются дороже, чем 10 штук в обычной упаковке.

Подобная ситуация, по словам Миронова, происходит со многими товарами. Таким образом, практика уменьшения веса под названием «шринкфляция» стала одной из причин продуктовой инфляции в России.

Он напомнил, что законодательством не прописаны обязательные нормативы объема и массы упаковок. А ГОСТы носят рекомендательный характер и не охватывают весь ассортимент товаров первой необходимости. Таким образом, у россиян формируется ложное представление о стабильности цен, что затрудняет сравнение стоимости товаров.