Наценки на социально значимые продукты снизились в магазинах России

Анализ ценообразования в торговых сетях России показал, что в апреле текущего года наценка на социально значимые продукты снизилась до рекордно низкого уровня 2,7%. Это в полтора раза меньше показателей за март. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

«Торговая наценка на социально значимые товары снижается более трех месяцев подряд, а в апреле достигла рекордно низкого уровня в 2,7%», — председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

По данным Ассоциации, это стало возможным благодаря активным инвестициям представителей ретейлеров. Самые существенные снижения цен зафиксировали на куриные яйца — они стали дешевле на 11,6%. Подешевела и тушка цыпленка бройлера, сливочное масло, рис и мороженая рыба. Меньше чем на один процент уменьшилась стоимость подсолнечного масла, хлеба и хлебобулочных изделий, молока и сахара.

Кроме того, ряд социально значимых товаров на прилавках магазинов-членов АКОРТ отпускался по ценам ниже закупочных. Среди них — репчатый лук, картофель, морковь и белокочанная капуста.