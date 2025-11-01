В России призвали ввести обязательную маркировку для вредных продуктов

Ради улучшения здоровья россиян необходимо внедрить обязательную маркировку для вредных продуктов. Об этом 360.ru заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он направил письма с инициативой в Минпромторг и Минздрав. По его мнению, нововведение поможет простимулировать российских производителей к созданию продукции более высокого уровня.

Парламентарий объяснил, что опыт других стран наглядно продемонстрировал пользу обязательной маркировки вредной еды.

«Потребители зачастую могут не знать о том ущербе, который могут нанести некоторые продукты их здоровью, не осведомлены они и о названиях таких вредных веществ, на содержание которых в продукции нужно обращать особое внимание», — подчеркнул он.

Депутат призвал ввести контрастную маркировку, информирующую о превышении установленных норм сахара, соли, насыщенных жиров, а также об излишне высоком уровне калорийности. Он уточнил, что потребители смогут принимать осознанное решение о приобретении товара, не изучая при этом сноски, мелкий шрифт и сложные таблицы на упаковке.

Ранее в Госдуме предложили продавать рыбу по четвергам со скидкой 50%. Лидер партии Сергей Миронов заявил, что инициатива поможет увеличить потребление рыбы в стране.