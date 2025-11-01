В России призвали ввести обязательную маркировку для вредных продуктов
Депутат Нилов попросил обязать производителей маркировать вредную еду
Ради улучшения здоровья россиян необходимо внедрить обязательную маркировку для вредных продуктов. Об этом 360.ru заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он направил письма с инициативой в Минпромторг и Минздрав. По его мнению, нововведение поможет простимулировать российских производителей к созданию продукции более высокого уровня.
Парламентарий объяснил, что опыт других стран наглядно продемонстрировал пользу обязательной маркировки вредной еды.
«Потребители зачастую могут не знать о том ущербе, который могут нанести некоторые продукты их здоровью, не осведомлены они и о названиях таких вредных веществ, на содержание которых в продукции нужно обращать особое внимание», — подчеркнул он.
Депутат призвал ввести контрастную маркировку, информирующую о превышении установленных норм сахара, соли, насыщенных жиров, а также об излишне высоком уровне калорийности. Он уточнил, что потребители смогут принимать осознанное решение о приобретении товара, не изучая при этом сноски, мелкий шрифт и сложные таблицы на упаковке.
