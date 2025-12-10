В России призвали ввести единую выплату за повреждение имущества из-за БПЛА

В России необходимо установить единую выплату для граждан, имущество которых пострадало из-за атаки беспилотников. Такое обращение партия «Новые люди» направила председателю правительства Михаилу Мишустину. Копия документа есть в распоряжении 360.ru.

Авторами инициативы стали депутаты Госдумы Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин. Они напомнили, что сейчас объем поддержки зависит от решений и финансовых возможностей местных властей, поэтому размеры и условия таких компенсаций существенно различаются в зависимости от региона.

В Подмосковье владелец автомобиля, пострадавшего от БПЛА, может получить до 1,5 миллиона рублей, в то время как в Тульской области аналогичная компенсация не предусмотрена.

«Подобные примеры демонстрируют несправедливость текущей системы — объем помощи определяется не степенью нанесенного ущерба, а платежеспособностью регионального бюджета и локальными инициативами», — отметили авторы документа.

Они призвали обеспечить равную поддержку пострадавшим и устранить дисбаланс между регионами. По их мнению, установление единой выплаты обеспечит гарантированную защиту прав россиян в соответствии с конституционным принципом равенства всех граждан.

