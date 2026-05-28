В России призвали снизить возраст трудоустройства до 12 лет

Минимальный возраст для трудоустройства подростков следует снизить до 12 лет. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, сообщило РИА «Новости» .

На пресс-конференции, посвященной детской безопасности в период летних каникул, она указала на необходимость изменения федерального законодательства. По ее словам, снизить возраст для трудоустройства хотят сами дети.

Омбудсмен подчеркнула, что почти все школьники с 12 лет стремятся летом получить «копеечку». Сейчас заключать трудовые договоры для выполнения легкого труда можно только с 14 лет и при обязательном письменном согласии родителей.

Ранее московским подросткам предложили подработку в сферах ЖКХ и благоустройства. Школьники могут устроиться на должности садовников, специалистов по благоустройству или озеленителей.