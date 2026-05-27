Эксперт службы занятости Шальнева рассказала, что московские подростки могут устроиться на должности озеленителей
Больше всего мест для трудоустройства подростков в Москве сосредоточено в сферах ЖКХ и благоустройства — там находится более 80% вакансий, сообщила «Москва 24» руководитель направления по работе с молодежью службы занятости Москвы Екатерина Шальнева.
По ее словам, подростки могут устроиться на должности садовников, специалистов по благоустройству или озеленителей.
«Это хороший вариант для первого трудового опыта: простые задачи, работа на улице и минимальные требования», — отметила Шальнева.
На втором месте по популярности — розничная торговля, где доступны позиции мерчандайзеров, консультантов и ассистентов в торговых залах. Третье место занимает сфера услуг, включая гостиничный и ресторанный бизнес.