В России призвали открыть детскую алиментную карту с контролем трат

В России предложили создать специальную детскую алиментную карту. Она поможет проконтролировать, как именно тратят деньги, выделенные на ребенка. Благодаря инициативе изменится подход к алиментам и ссор между родителями станет меньше. Как отметил в беседе с Life.ru председатель МОО «Отцы рядом» Иван Курбаков, нынешние нормы защиты родительских прав почти не действуют.

Эксперт обратился к депутату ГД по строительству и законодательству Павлу Крашенинникову с предложением ввести детскую алиментную карту.

Собеседник журналистов отметил, что сейчас невозможно отследить, куда уходят деньги, выплаченные на ребенка. Это создает риск нерационального расходования и нарушает принцип равенства родительских прав.

Согласно статье 60 Семейного кодекса, алименты должны тратить на содержание, воспитание и образование ребенка. Закон допускает возможность перевода до половины суммы на счет несовершеннолетнего, но суды редко применяют эту норму.

Курбаков предложил обязать суды рассматривать перевод не менее 50% алиментов на специальную детскую карту. Также он призвал сделать необходимой установку минимального размера выплат на уровне прожиточного минимума для ребенка в конкретном регионе. Половину денег будут тратить на текущие нужды, а вторая предназначена на целевые траты под контролем обоих родителей.