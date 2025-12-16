В организации «Отцы рядом» подчеркнули, что существующие нормы защиты имущественных прав детей неэффективны

В России рассматривается идея введения детской алиментной карты, которая позволит контролировать расход алиментов на нужды ребенка. Председатель общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков в интервью Life.ru подчеркнул, что существующие нормы защиты имущественных прав детей неэффективны и не работают на практике.

Он обратил внимание на то, что родитель, выплачивающий алименты, не имеет информации о том, на что конкретно тратятся деньги, предназначенные ребенку. Это создает риск нецелевого использования средств и ставит под сомнение принцип равенства родительских прав, закрепленный в Конституции РФ и Семейном кодексе.

Курбаков обратился к депутату Государственной думы Павлу Крашенинникову с предложением ввести детскую алиментную карту, которая обеспечит прозрачность использования средств и защитит интересы ребенка.