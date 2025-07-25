В России призвали делать в домах толстые стены ради демографии

Общественники потребовали обязать застройщиков делать в жилых домах толстые стены. Эта мера поможет улучшить демографическую ситуацию в стране, сообщил 360.ru председатель МОО «Отцы рядом» Иван Курбаков.

Он отметил, что инициативу проработали эксперты в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Она направлена на повышение требований к звукоизоляции межквартирных и межкомнатных перегородок в жилых зданиях, о которой идет речь, при этом без удорожания самого жилья», — уточнил Курбаков.

Председатель МОО объяснил, что необходимо ужесточить контроль за соблюдением требований к звукоизоляции на всех этапах строительства и ввести ответственность за их нарушение.

По его словам, эта мера критически важна для улучшения качества жизни наших граждан. Из-за тонких стен россияне с шумом и другими проблемами.

«Отсутствие приватности: жильцы не могут чувствовать себя комфортно и свободно в собственном доме, зная, что все их действия и разговоры могут быть услышаны соседями», — подчеркнул общественник.

Ранее президент Владимир Путин обратил внимание на недостаточность действующих мер поддержки семей. По его словам, в среднем россиянки стали становиться матерями в 28-29 лет.