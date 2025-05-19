Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность неправительственной организации Amnesty International. Об этом объявили в пресс-службе ведомства.

«Туманом враждебности британского истеблишмента окутана деятельность так называемых правозащитников из Amnesty International Limited. Генпрокуратура России признала организацию нежелательной», — указали представители ГП.

Штаб-квартира организации находится в Лондоне. Участники организации занимаются подготовкой русофобских проектов, финансируемых пособниками киевского режима. Их целью является усиление противостояния в зоне проведения специальной операции, а также политическая и экономическая изоляция России.

Кроме того, НПО оказывает финансовую поддержку деятельности экстремистских организаций и иноагентов.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность итальянской организации Comunità dei Russi Liberi in Italia. Участников НПО обвинили в поддержке ужесточения антироссийских санкций, русофобии и финансировании ВСУ.