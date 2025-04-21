Итальянскую НПО Comunità dei Russi Liberi in Italia признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность неправительственной организации Comunità dei Russi Liberi in Italia. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Участники НПО регулярно проводят публичные мероприятия в поддержку ужесточения антироссийских санкций. На русофобских митингах активисты собирают деньги для вооруженных формирований Украины, а в социальных сетях оправдывают террористические атаки на нашу страну», — подчеркнули в ГП.

Неправительственную организацию в 2021 году создали россияне, которые живут в Италии. Активисты привлекают внимание итальянских граждан к якобы грубым и регулярным нарушениям прав и свобод людей в России, оказывают финансовую поддержку ВСУ для приобретения военной амуниции, дронов и их комплектующих, транслируют позицию антироссийской пропаганды.

Кроме того, в социальных сетях участники НПО публикуют фейки о специальной военной операции, деструктивную информацию о руководстве России и материалы нежелательных иностранных и международных организаций.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность японской Ассоциации по вопросам северных территорий. Активисты объединения выступают за возвращение северных территорий, разрабатывают методику возвращения под суверенитет Японии Курильских островов и распространяют литературу и сувенирную продукцию с элементами картографической экспансии.