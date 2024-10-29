В России придумали повышать рождаемость с помощью расширения удаленки для женщин

Расширение возможностей для удаленной работы для женщин поможет повысить рождаемость в стране. Об этом заявили представители движения «Ветераны России». Обращение общественников появилось в распоряжении 360.ru.

В стране миллионы женщин заняты в профессиях, которые могут успешно выполняться дистанционно — это бухгалтеры, маркетологи, IT-специалисты и некоторые категории госслужащих, отметили в организации. Там добавили, что женщины на удаленке чаще становятся мамами.

«Мы выступаем за поддержание сильных и крепких семейных ценностей, и считаем, что обеспечение женщин возможностью работать удаленно — это шаг в правильном направлении», — подчеркнул председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

Депутат Госдумы Максим Иванов ранее предложил оказывать социальную поддержку бойцам СВО для повышения рождаемости в России.