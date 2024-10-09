Бойцам СВО призвали помогать для повышения рождаемости

Депутат Иванов призвал помогать бойцам СВО для повышения рождаемости в России

Для повышения рождаемости в России необходимо оказывать социальную поддержку бойцам СВО. Такую точку зрения в Telegram-канале привел депутат Госдумы Максим Иванов.

По его мнению, в вопросе демографической политики нужно действовать «не кнутами, а пряниками».

«Женщина захочет первенца или второго ребенка, когда у нее есть уверенность по поводу завтрашнего дня и свито гнездо», — написал депутат.

Иванов подчеркнул, что поддержка российских семей со стороны властей одна из лучших в мире. Поэтому он призвал помогать бойцам специальной операции, чтобы приблизить победу.

«Мы обязательно победим. Атмосфера уйдет, жизнь наладится, и рождаемость повысится. Без каких-либо налогов на бездетность», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров привел предварительные расчеты для налога на бездетность в России.