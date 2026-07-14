В России пресекли незаконную продажу средства для фитоняшек
Роспотребнадзор пресек незаконную продажу средства для похудения «Ретатрутид»
Специалисты Роспотребнадзора пресекли незаконную продажу в России средства «Ретатрутид», которое позиционируют как косметический препарат для жиросжигания. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Товар не имел подтверждения безопасности и не может легально идентифицироваться как пищевая или косметическая продукция.
«Ведомство инициировало признание деклараций о соответствии на товар недействительными. Его нахождение в обороте создает угрозу для здоровья потребителей», — заявили в Роспотребнадзоре.
Также ведомство направило в Ассоциацию компаний интернет-торговли официальное письмо о необходимости принятия участниками рынка мер по изъятию продукции из обращения.
Ранее американские ученые выяснили, что современные препараты для похудения способны снизить риск развития рака на 58% благодаря метаболическому действию.