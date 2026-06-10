Ученые из США выяснили, что препараты для похудения могут снижать риск развития рака

Недавние исследования показали, что современные препараты для похудения могут снижать риск развития рака, а популярное интервальное голодание имеет свои особенности и риски. Ученые из США проанализировали данные более 229 тысяч взрослых с ожирением, у которых не было диабета. Об этом написал KP.RU со ссылкой на сайт ecancer.org .

Оказалось, что прием препаратов на основе семаглутида и тирзепатида («Оземпик», «Мунджаро») снизил общий риск развития рака на 41%. Особенно заметно снижение риска рака эндометрия — на 58%.

Эти препараты обладают противовоспалительным и метаболическим действием, что дополнительно снижает риск опухолей. Они эффективны против 13 типов рака, связанных с лишним весом, включая рак кишечника, молочной железы, печени, почек и поджелудочной железы. На их долю приходится 40% всех онкологических заболеваний.

Вторая новость касается интервального голодания. Анализ 28 исследований (более 1800 человек) от китайских ученых из Медицинского университета Нинся показал, что такие методы похудения хороши для молодых людей, а вот для тех, кому уже за 50, работают с большими оговорками.

При голодании тело начинает сжигать не жир, а мышцы. В среднем 20–30% потерянного веса приходится на мышечную ткань. В одном из экспериментов 65% ушедших килограммов оказались на счету мышц. Кроме того, у практикующих интервальное голодание растет показатель «плохого» холестерина, который забивает сосуды.