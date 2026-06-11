В России предложили запустить новую пенсионную программу

«Известия»: в России предложили запустить пенсионную программу с господдержкой

В России прорабатывают создание новой пенсионной программы с участием государства. Об этом «Известиям» сообщил глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.

По его словам, финансировать программу будут преимущественно работодатели. При трудоустройстве сотрудник станет участником программы автоматически, сохранив право выйти из нее.

Беляков отметил, что новая система начнет работу параллельно с программой долгосрочных сбережений. Главными отличиями являются софинансирование со стороны государства до 36 тысяч рублей в год и стимулирование личных накоплений граждан.

Предложение уже обсудили с Минэкономразвития, Минтруда и Минфином. Ведомства дали ему положительную оценку.

Ранее стало известно, что страховые пенсии по старости в России начнут назначать без личных заявлений.